CalWave - prąd za darmo. Wystarczy zanurzyć go w wodzie

Technologie pozyskiwania energii z fal wciąż znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. Chociaż istnieje wiele firm zajmujących się nimi, wciąż nie są to rozwiązania, które można wdrożyć na masową skalę. Być może zmieni się to za sprawą CalWave. Firma wierzy, że może stać się pierwszą, która skomercjalizuje rozwiązanie i będzie dostarczać go szerokiemu gronu użytkowników. Na swojej stronie internetowej zaznacza, że "fale oceanu są 20-60 razy bardziej gęste energetycznie, przewidywalne i spójne w porównaniu z innymi formami energii odnawialnej". Trzeba tylko znaleźć sposób na wydajne pozyskanie takiej energii.