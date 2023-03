CDA zawitało do telewizji naziemnej. Jak uruchomić bibliotekę CDA na multipleksie?

CDA jest polską platformą streamigową oferującą bibliotekę ponad 12 tysięcy filmów i seriali. Jej odtworzenie jest dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji na Smart TV oraz urządzenia mobilne. Od niedawna do tych źródeł pierwszorzędnej rozrywki dołączyła także telewizja hybrydowa, udostępniania w ramach telewizji naziemnej.

W telewizji naziemnej bibliotekę platformy CDA znajdziemy na multipleksie ósmym, pozycji 86 . Aplikacja, którą możemy uruchomić to CDA Premium. Jest ona zgodna ze standardem HbbTV 1.5 oraz wyższym i dołączyła do obecnych w na multipleksie platform streamingowych. Na identycznych zasadach dostępne są tam biblioteki:

W przeciwieństwie do powyższych, odtworzenie CDA na multipleksie nie jest pozbawione kosztów. Wymaga nie tylko połączenia z internetem i odbiornika telewizyjnego obsługującego HbbTV. Aplikacja w telewizji hybrydowej to CDA Premium i jej biblioteka dostępna jest tylko po zamówieniu subskrypcji lub zalogowaniu do aktywnego konta. Nowi użytkownicy mogą skorzystać nieodpłatnego, dwutygodniowego okresu próbnego, ale standardowa miesięczna opłata za CDA Premium wynosi 23,99 zł.