ChatGPT zyskał nowy interfejs. Ma on postać czarnej kropki

Firma OpenAI ogłosiła szereg aktualizacji swojego flagowego modelu konwersacyjnego AI, ChatGPT. Wprowadziła do niego m.in. nową aplikację oraz interfejs. Główną nowością jest pojawienie nowej persony systemu skierowanej do użytkownika - ma ona postać ogromnej czarnej kropki.

Jak podaje Tech Crunch, na wydarzeniu OpenAI Spring Event, CTO firmy, Mira Murati, zaznaczyła, że chociaż modele stają się coraz bardziej skomplikowane, to celem jest sprawienie, by interakcja z nimi była jak najbardziej naturalna i intuicyjna. Ma to w efekcie umożliwić użytkownikom skoncentrowanie się wyłącznie na rozmowie z AI, a nie interfejsie.

Open AI stawia na minimalizm, ale zarazem bogactwo znaczeń

Nowy interfejs ma postać kropki, która zmienia się w stylizowaną falę dźwiękową, gdy ChatGPT mówi - wizualizacja ta ma na celu wzmacnianie idei dialogu i współpracy. Również decyzja o rezygnacji z przekształcania kropki w duże oko podczas korzystania z funkcji analizy wideo okazała się trafna. Zamiast tego przedstawia ona użytkownikowi w czasie rzeczywistym to, co "widzi". Inspiracją dla takiego designu może być minimalizm, jaki kiedyś był wyróżnikiem firmy Apple. Jak jednak zauważa Tech Crunch, kropka to również nowa, neutralna i wszechstronna marką, która jest łatwo rozpoznawalna i prosta do rozszerzenia o nowe funkcje i znaczenia.

Nowy interfejs ChatGPT będzie wdrażany w aplikacjach na komputery i urządzenia mobilne, jednak na razie nie jest jeszcze dostępny w wersji przeglądarkowej. Firma OpenAI zapowiedziała również uruchomienie newslettera AI, którego subskrypcja będzie dostępna od 5 czerwca.

Jakie jeszcze nowości wprowadziło Open AI do ChatGPT?

Czarna kropka to nie jedyna nowość, jaką Open AI wprowadziło do ChatGPT. Wyposażono go ponadto w zdolność do analizowania dźwięku, obrazu oraz tekstu w czasie rzeczywistym. Reaguje on na sygnały dźwiękowe w około 232 milisekundy, co daje czas reakcji na poziomie 320 milisekund – porównywalny z rozmową z człowiekiem. Wersja GPT-4o ma zapewniać ponadto większą wydajność niż GPT-4 przy analizowaniu tekstu w języku angielskim oraz innych językach.

Co ciekawe GPT-4o został udostępniony bezpłatnie. Użytkownicy abonamentu Plus będą zaś mogli korzystać z aż pięciokrotnie zwiększonych limitów wiadomości. Open AI ma też w planach wprowadzenie GPT-4o w wersji alfa dla użytkowników posiadających abonament Plus. Zgodnie z zapowiedziami ma się ona pojawić w nadchodzących tygodniach.

