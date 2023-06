Chińczycy się chwalą. Zbudowali najpotężniejszą na świecie lokomotywę napędzaną wodorem

"Ningdong" to pierwsza chińska lokomotywa wodorowa, którą Pekin przedstawia jako najpotężniejsze tego typu rozwiązanie na świecie. Chiny uważają, że technologia może zastąpić większość używanych silników na paliwa kopalne, obecnie wykorzystywanych w tysiącach pociągów w całym kraju, donosi The South China Morning Post. Nie tak dawno podobne rozwiązanie, czyli lokomotywa wodorowa PESA SM42-6Dn została dopuszczona do eksploatacji w Polsce.