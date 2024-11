Chińscy naukowcy zrewolucjonizują fotowoltaikę? Mają na to szansę

Zespół naukowy z Hangzhou Dianzi University stworzył ogniwo monokrystaliczne, które swoją wydajnością dorównuje typowym ogniwom. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w pv magazine, ogniwo to ma zaledwie 20 mikrometrów grubości, co jest znaczącym postępem, ponieważ to osiem razy mniej niż popularne panele o grubości około 160 mikrometrów.