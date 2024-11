Jak starzeje się fotowoltaika? Zobacz, co wpływa na jej wydajność

Ekspert zaznacza, że w polskim klimacie panele mogą funkcjonować nawet 30 lat , mimo że ich efektywność energetyczna będzie się stopniowo obniżać. Przykładowo, po 20 latach użytkowania instalacja słoneczna w Polsce zmniejsza swoją wydajność o 5 do 15 proc.

Typowa efektywność paneli PV może obniżyć się z 1000 kWh na 1 kWp mocy zainstalowanej w pierwszym roku do 900 kWh w dwudziestym roku użytkowania. Przy czym założenie to zakłada niezmienność warunków klimatycznych, co w rzeczywistości jest rzadkością.