Fotowoltaika wewnątrz domu? Tak, to jest możliwe

Coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii napędza popularność technologii opartych na ogniwach fotowoltaicznych . Oprócz klasycznych instalacji na dachach i balkonach pojawiają się bowiem coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania. Wśród innowacji wyróżniają się ogniwa perowskitowe , które ze względu na swoje unikalne właściwości potencjalnie mogą przyciągnąć jeszcze więcej sympatyków.

Choć ogniwa perowskitowe są mniej trwałe niż tradycyjne ogniwa krzemowe, mają zdolność wytwarzania energii zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego . Są wydajne nawet przy słabym oświetleniu oraz wtedy, gdy światło pada pod różnymi kątami. Istnieje możliwość ich montażu wewnątrz pomieszczeń oraz w różnych gadżetach, co czyni je atrakcyjną opcją dla technologii internetu rzeczy (IoT).

Solaires Entreprises, która specjalizuje się w fotowoltaice na bazie perowskitów, uruchomiła eksperymentalną linię produkcyjną modułów przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

Jak starzeje się fotowoltaika? Zobacz, co wpływa na jej wydajność

Jak starzeje się fotowoltaika? Zobacz, co wpływa na jej wydajność

Przedstawiciele firmy podkreślają, że te moduły mogą znaleźć zastosowanie w wielu urządzeniach takich jak elektronika użytkowa, bezprzewodowe klawiatury, inteligentne zamki, elektroniczne etykiety na półki oraz różnorodne czujniki. Są one zaprojektowane tak, by móc działać samodzielnie lub we współpracy z akumulatorami.