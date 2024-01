Co dalej z rewolucją AI? Przyszłość według Billa Gatesa i Sama Altmana

Założyciel Microsoftu przyznał, iż początkowo sceptycznie podchodził do sukcesu ChatGPT, jednak narzędzie to ciągle się rozwija, a OpenAI niedawno zaprezentowało ulepszony model GPT-4 Turbo. Jak się okazało, Gates w tym przypadku mylił się, choć nie jest to regułą, gdyż wiele jego prognoz technologicznych okazało się trafnych. Ostatnio przedstawił także swoje przewidywania na rok 2024.