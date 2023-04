Cyberzagrożenia związane z OZE. Ryzyko jest duże

Modernizacja energetyki zdaje się być jednym z priorytetów światowej gospodarki. W 2022 r. na transformację energetyczną globalnie wydano bilion dolarów, co oznacza wzrost wydatków o 30 proc. względem roku ubiegłego. W samej Unii Europejskiej przeznaczono na ten cel 180 mld dolarów. Gwałtowny rozwój branży OZE wiąże się także z zagrożeniami.

W segmencie odnawialnych źródeł energii powszechne jest wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych, dzięki którym procesy i obsługa instalacji jest łatwiejsza. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest szczególnie ważne w przypadku obsługi wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych. Rozwiązania Internetu Rzeczy (IoT), które są w stałej łączności z siecią, stwarzają nową przestrzeń do ataków hakerskich.

Ataki hakerskie mogą prowadzić do różnych konsekwencji. Najbardziej odczuwalne byłoby zatrzymanie pracy elektrowni. Farmy fotowoltaiczne, jako infrastruktura krytyczna, są jednak bardzo wrażliwe i nie tylko paraliż ich pracy stanowi zagrożenie. Inne konsekwencje ataku mogą obejmować np. uniemożliwienie raportowania pracy elektrowni słonecznej, co może wiązać się z karami umownymi nakładanymi na właściciela obiektu.

Ochrona cyfrowa takich obiektów jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe jest utrudniona także dlatego, że są one często odseparowane. Elektrownie powstają na uboczu, co utrudnia ich obsługę, a jednocześnie daje większe możliwości atakującym. Aby zminimalizować ryzyko ataku, konieczne jest zadbanie o podstawowe systemy bezpieczeństwa. Mowa tu np. o UTM, czyli wielofunkcyjnej zaporze sieciowej, która obejmuje firewall, antywirus i VPN. Jest to o tyle ważne, że pozwala na zdalną obsługę obiektu, zapewniając możliwości nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale także pod kątem codziennej obsługi.