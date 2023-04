Awarie fotowoltaiki. Polacy mają na to sposób

W ostatnich latach fotowoltaika w Polsce rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Większość działających w naszym kraju instalacji to obiekty nowe, oddane do użytku nie dalej niż kilka lat temu. Z każdym rokiem eksploatacji wzrasta jednak ryzyko wystąpienia problemów w ich działaniu. Szczególnie uciążliwe może być lokalizowanie uszkodzonych modułów fotowoltaicznych.

Dość częstą przyczyną awarii paneli fotowoltaicznych są mikropęknięcia ogniw. Prowadzą one do powstawania tzw. hot spotów, czyli gorących punktów. Są to miejsca na modułach, które mają wyższą temperaturę, niż ich pozostała część. Ich znajdowanie często wiąże się z koniecznością wykorzystywania kamer termowizyjnych.