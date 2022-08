Cywilny railgun w wersji 2.0. EMG-02 pokazuje co potrafi

Nowość w EMG-02 w stosunku do starszego GR-1 Anvil opisywanego przez Adama Gaafara charakteryzuje się zwiększoną do 266 J energią wylotową pocisku (poprzednik miał 100 J). Sprawia to, że energia wylotowa stalowego wałka wystrzelonego z EMG-02 jest wyższa niż 40 gr pocisku z szybszych wariantów amunicji .22LR. Przykładowo pocisk naboju .22 LR HV Sellier&Bellot zastosowany w broni z 700 mm lufą osiąga energię 190 J na dystansie 5 m.