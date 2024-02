Czekasz na Xiaomi Smart Band 8 Pro? Cena może cię zaskoczyć

Chociaż tradycyjne zegarki sportowe wciąż mają swoich zwolenników, coraz więcej osób przekonuje się do zalet smartwatchy i opasek fitness. Z reguły to właśnie te ostatnie wyróżniały się na rynku najlepszym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Dotychczas na polskim rynku produkty marki Xiaomi, jak na przykład ich opaski fitness, kusiły przystępną ceną. Jednak wszystko wskazuje na to, że teraz może to ulec zmianie.