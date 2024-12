Czy piecyk gazowy może być ekologiczny? To urządzenie to umożliwi

Piec gazowy i kotły kondensacyjne już teraz uchodzą za czyste rozwiązania grzewcze , jednak mimo to, wciąż emitują pewne ilości zanieczyszczeń. Te substancje mają wpływ na środowisko, wpływając negatywnie na glebę, wodę i powietrze. Badacze z Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Tennessee znaleźli sposób na redukcję tych zanieczyszczeń. Zaprezentowali oni urządzenie, które jest nie tylko efektywne, ale i przystępne cenowo, o czym donosi Chemical Engineering Journal .

Zastosowanie technologii AGR niemal całkowicie usuwa szkodliwe emisje, a jako rezultat tego procesu powstaje kondensat o neutralnym pH. Dzięki temu nie trzeba używać materiałów odpornych na korozję, co przekłada się na niższe koszty produkcji. Naukowcy sądzą, że to usprawni sprzedaż wysokowydajnych pieców i kotłów, co przyniesie korzyści dla środowiska i ludzi.