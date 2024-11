Czy pompy ciepła zimą mają sens? Eksperci nie mają wątpliwości

W opublikowanym w czasopiśmie Joule artykule, naukowcy przedstawili współczynniki wydajności COP dla różnych systemów grzewczych. COP to stosunek wytworzonego ciepła do zużytej energii. Za dobry wskaźnik roczny uznaje się wartości od 3 do 4, a powietrzne pompy ciepła uzyskują aż 3 do 6.

Testy pokazały, że w temperaturach od 5 do -10 stopni Celsjusza średni COP wyniósł 2,62, co wystarcza, by pompa ciepła zaspokajała potrzeby mroźnej zimy. Problematyczne stają się warunki poniżej -10 stopni, gdzie COP spada do 1,5-2, co oznacza, że może być potrzebne dodatkowe źródło ciepła wspomagające system.