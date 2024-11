Renowacja wiekowego budynku bywa nie lada wyzwaniem pochłaniającym znaczące środki finansowe i czas. Wielu właścicieli uważa, że proces wymiany systemu grzewczego to proste zadanie, polegające na zamianie starego urządzenia na nowe. Rzeczywistość często okazuje się bardziej skomplikowana.

Przy zamianie pieca opalanego paliwami stałymi na pompę ciepła można popełnić istotny błąd związany z niewłaściwym przygotowaniem się do tej operacji. Szczegóły na temat tego, jakie kroki muszą być wykonane w starszym domu przed inwestycją w pompę ciepła przybliża m.in. serwis GlobEnergia.

Proces adaptacji budynku do nowoczesnego ogrzewania zaczyna się na długo przed samym montażem pompy ciepła. Urządzenie to wymaga całkiem innych warunków niż tradycyjne piece, dlatego wszelkie niedociągnięcia mogą być dużo bardziej dotkliwe, gdy postanowimy zainstalować ten typ ogrzewania.

Co zrobić przed instalacją pompy ciepła?

Jednym z kluczowych zagadnień, które należy uwzględnić przy stawianiu na pompę ciepła jest dobra termoizolacja budynku. Wiele starszych domów nie jest odpowiednio ocieplonych, bądź wykorzystane zostały do tego materiały nie spełniające współczesnych wymogów izolacyjnych. Często również dachy tych budynków potrzebują dodatkowej warstwy izolacyjnej.

Istotnym źródłem strat ciepła mogą być także stare okna i drzwi. Stolarka okienna oraz drzwiowa z poprzednich dekad może nie zapewniać budynkowi wystarczającej szczelności. Nieodpowiednie uszczelnienie i brak skutecznej izolacji cieplnej powodują znaczne straty ciepła, co w kontekście korzystania z pompy ciepła przekłada się na wyższe koszty.

Kiedy instalujemy pompę ciepła w budynku z licznymi mostkami termicznymi, które sprzyjają "uciekaniu" ciepła na zewnątrz, możemy dojść do wniosku, że do ogrzania takiego domu potrzeba będzie znacznie mocniejszego urządzenia. W przypadku braku modernizacji potrzeba większej mocy pompy ciepła, co może prowadzić do trudności związanych z jej eksploatacją.

- Przede wszystkim ze względu na tryby pracy, którymi posługuje się pompa ciepła. Najczęściej zbyt duża moc pompy ciepła kończy się tak zwanym traktowaniem, czyli zbyt dużą liczbą startów w stosunku do czasu pracy urządzenia. To z kolei powoduje szybsze zużycie elementów pompy ciepła i pracę na częściowym, czy też niskim obciążeniu, co odbija się na współczynniku efektywności COP, generując wyższe koszty eksploatacji. -zauważa Adam Minikowski z NIBE Biawar.

Kluczowe są grzejniki

Zmodernizowanie centralnego ogrzewania jedynie poprzez wymianę źródła ciepła to zaledwie część większego procesu. Przy planowaniu montażu pompy ciepła warto również przyjrzeć się całości instalacji grzewczej, obejmującej rury, połączenia oraz grzejniki. Źle zaizolowane rury mogą powodować straty ciepła, zanim to dotrze do właściwego miejsca, lecz nie jest to główne wyzwanie.

Najwięcej komplikacji mogą sprawić nieodpowiednie grzejniki. Stare, żeliwne modele kaloryferów nie są efektywne w połączeniu z pompą ciepła. Zdecydowanie lepszym wyborem są klimakonwektory bądź płytowe kaloryfery z dużą powierzchnią grzewczą, które lepiej wykorzystują niższą temperaturę do skutecznego ogrzewania pomieszczeń. Ważnym czynnikiem jest również zanieczyszczenie systemu - przez lata użytkowania w rurach i grzejnikach mogły nagromadzić się osady i szlam, co obniża wydajność tych urządzeń w porównaniu do pierwotnych założeń producenta.

- Warto pamiętać również o analizie dotychczasowego źródła ciepła. Daje ona dosyć cenne informacje, ponieważ projektant na podstawie informacji o zużyciu paliwa jest w stanie ocenić budynek i porównać go z analizą wykazaną przez certyfikat czy też audyt energetyczny, czy te wartości są ze sobą zbieżne - komentuje ekspert NIBE Biawar.

Dobry instalator powinien zapytać o wszystko

Podczas planowania instalacji pompy ciepła kluczowe jest zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty, który przeprowadzi dogłębną ocenę sytuacji. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie precyzyjne dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb budynku. W procesie tym należy uwzględnić nie tylko powierzchnię użytkową i liczbę grzejników, ale również stan izolacji termicznej. Nie mniej ważne są także liczba mieszkańców oraz rodzaje wykorzystywanych urządzeń generujących zużycie ciepłej wody.