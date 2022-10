Dachówki produkują prąd i ciepło. Zwiększą wydajność pomp ciepła

Jeśli chodzi o generację prądu, dachówka opracowana przez PaXos jest zbliżona do tego, co oferują konkurencyjne rozwiązania. Specjaliści skupiają się jednak na warunkach temperaturowych pracy takiego modułu i możliwości jego chłodzenia. Ponadto wzięli pod uwagę kwestię odbijania się i rozpraszania światła na powierzchni dachówki.

Z dotychczasowych wyników testów wynika, że w kontekście generowania energii elektrycznej, dachówki solarne PaXos działają na podobnym poziomie wydajności, co system składający się z tradycyjnych modułów, którego parametry są zbliżone do wspomnianego dachu.

Zaletą dachówek PaXos jest też możliwość wykorzystania ich w połączeniu z pompą ciepła. Proces chłodzenia poszczególnych dachówek przeprowadzany jest dzięki wykorzystaniu kanału powietrznego. Ciepłe powietrze służy do zasilania powietrznej pompy ciepła, co poprawia parametry jej pracy nawet o 25 proc. Wynika to z faktu, że źródłem dolnym w takim układzie jest nieco cieplejsze powietrze, niż miałoby to miejsce w przypadku zasilania powietrzem z zewnątrz.