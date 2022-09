Fotowoltaika na balkonie. Niemcy się przekonali

Fotowoltaika na balkonie to coraz częstszy widok w Düsseldorfie. Niemcy chcą promować niewielkie instalacje fotowoltaiczne , idealne dla mieszkańców bloków. Te niewielkie instalacje, składające się z jednego czy dwóch modułów fotowoltaicznych, mogą być zainstalowane na barierce na balkonie i wpięte bezpośrednio do gniazda.

W skład takiej niewielkiej instalacji wchodzą moduły fotowoltaiczne , mikroinwerter, który przetwarza prąd stały na zmienny oraz przewód prądu zmiennego AC, który można wpiąć do gniazdka. Do uruchomienia takiej mikroelektrowni nie jest konieczna pomoc specjalistów. Montaż można przeprowadzić samemu.

Dziennikarze wnp.pl, powołując się na redakcję rp-online.de, poinformowali, że pojedynczy moduł fotowoltaiczny o mocy 380 W jest w stanie wyprodukować na balkonie skierowanym na południe ok. 280 kWh energii elektrycznej.

Zestaw fotowoltaiczny, który można podłączyć do gniazdka, kosztuje od 350 do 600 euro. Według Centrum Doradztwa Konsumeckiego w Düsseldorfie, przy cenie energii wynoszącej 0,33 euro, w ciągu roku zaoszczędzić można ok. 66 euro.