Deklaracja do CEEB. To ostatni moment, a kara jest wysoka

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli CEEB, to plan rządu na zdobycie informacji na temat wykorzystywanych przez Polaków źródeł ciepła. Obszerna baza danych ma dotyczyć zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Docelowo ma ona pozwolić na określenie potrzeb w kontekście wymiany urządzeń grzewczych na bardziej ekologiczne.

Ostateczny termin składania deklaracji do CEEB wyznaczony jest na koniec czerwca 2022 roku. Dotyczy on wszystkich źródeł ciepła, które były zamontowane przed dniem 1 lipca 2021 roku. W przypadku źródeł uruchomionych po tej dacie, czas na ich zgłoszenie do CEEB wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ogrzewania.