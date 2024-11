Domowe sposoby na wilgoć na oknach. Jak jej uniknąć?

Gdy dostrzeżemy początkowe oznaki wilgoci, powinniśmy szybko reagować. Problem wilgoci na oknach szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym. Może ona przedostawać się do wnętrza przez nieszczelności w rurach, dachu czy przez nieodpowiednio działające kratki wentylacyjne. Czasami wilgoć pojawia się również przy zbyt szczelnych oknach. Ważne jest, by zareagować natychmiast po wykryciu problemu, by zapobiec dalszym komplikacjom. Oto kilka skutecznych metod radzenia sobie z wilgocią.