Mechaniczny wąż morski. To przyszłość podwodnych napraw

W poniedziałek doszło do wycieków gazu z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 . Szwedzkie i Duńskie stacje pomiarowe zarejestrowały w ich obszarach potężne wybuchy podmorskie – o czym informował szwedzki serwis svt. Naprawa podwodnych gazociągów – podobnie jak ich budowa – nie jest prostą sprawą. Istnieje jednak urządzenie, które może ułatwić ten skomplikowany proces.

Eelume to przełomowa technologia w zakresie inspekcji, konserwacji i napraw podwodnych. Wspomniany wąż to w zasadzie samobieżne, autonomiczne, ramię robotyczne. Jego smukły i elastyczny korpus może przemieszczać się na duże odległości i przeprowadzać operacje głębinowe w ograniczonych przestrzeniach niedostępnych dla konwencjonalnych pojazdów podwodnych.

Pierwszym komercyjnym klientem Eelume została norweska firma Argeo zajmująca się inspekcjami podwodnymi. Celem firmy jest wykorzystanie robotyki, czujników i analityki do przeprowadzania inspekcji bez użycia dużych statków nawodnych, co zmniejszy ślad węglowy i koszty operacji morskich.

Pojazd jest dobrze przystosowany do wykonywania misji inspekcyjnych i interwencji na konstrukcjach podwodnych, takich jak morskie farmy wiatrowe, zakłady wydobycia ropy i gazu oraz rurociągi. Pojazd może być również wyposażony w czujniki do wykonywania badań środowiskowych, takich jak wykrywanie wycieków gazu, oleju w wodzie , zasolenia, temperatury, dźwięku itp.

Roboty Eelume zostały zaprojektowane do stałego przebywania pod wodą, a dzięki połączeniu ze stacją dokującą na dnie morskim, mogą być mobilizowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, niezależnie od warunków pogodowych. Gdy nie są używane, oddalają się do stacji ładującej lub przechodzą w tryb hibernacji. Ich ciągła zdatność do nadzorowania w pobliżu instalacji podmorskich bez konieczności używania statków nawodnych oznacza bardziej ekologiczne, bezpieczniejsze i mniej kosztowne operacje podwodne. W przypadku misji trwających krócej pojazd może zostać wystrzelony ze statku lub z brzegu.