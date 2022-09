Jak oszczędzać prąd? Porady, które musisz znać

Oszczędzanie prądu tej zimy będzie znacznie ważniejsze i znacznie bardziej potrzebne, niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Widmo kryzysu energetycznego spowodowanego m.in. brakami paliw kopalnych jest coraz bardziej widoczne, więc aby jak najmocniej zniwelować jego skutki, konieczna może być zmiana kilku nawyków.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, zanim zaczniemy wdrażać strategię oszczędzania energii, jest przeanalizowanie własnych rachunków. Może się okazać, że najprostszym zabiegiem będzie zmiana taryfy. W zależności od specyfiki zużycia prądu w gospodarstwie dobrym pomysłem może być zastosowanie taryfy nocnej, kiedy energia jest tańsza. Niektórzy dystrybutorzy pozwalają na porównanie rachunków po ewentualnej zmianie taryfy w aplikacji online. Do tego konieczne jest jednak posiadanie odpowiednio nowoczesnego licznika energii elektrycznej, który jest w stanie rejestrować dane niezbędne do automatycznej analizy jej zużycia.

Kurz i brud zgromadzone na urządzeniach elektrycznych powodują zwiększenie zużycia prądu. Komputer czy laptop z zakurzonym wnętrzem będzie miał problemy z wydajnym chłodzeniem, przez co wiatraki będą musiały kręcić się z większą prędkością, a co za tym idzie, pobierać więcej prądu.

Warto zadbać o czystość palników w kuchence elektrycznej. Jeśli są one zabrudzone, ciepło przekazywane jest mniej efektywnie. Duże zużycie prądu powoduje też zakurzenie spirali z tyłu lodówki. Rzadko tam zaglądamy, a jak informuje Tauron, zanieczyszczenia w tym miejscu mogą zwiększać pobór energii nawet o 30 proc.

Podobna sytuacja dotyczy czajnika. Warto regularnie go odkamieniać. Grzałka lub płyta grzewcza pokryta kamieniem nie oddaje ciepła tak szybko, jak mogłaby to robić.

Gotowanie to proces bardzo energochłonny. Warto przyjrzeć się swoim nawykom z nim związanym i zastąpić je bardziej ekologicznymi. Chodzi tu choćby o przykrywanie garnków w czasie gotowania. Zmniejsza to ilość ciepła, która "ucieka" z naczynia.

Inną wskazówką jest dbanie o to, by nie używać zbyt wiele wody na potrzeby gotowania. Poza oczywistym odmierzaniem jej odpowiedniej ilości warto stosować naczynia o odpowiedniej średnicy. Mniejszy garnek pozwoli na całkowite zalanie gotowanych produktów przy użyciu mniejszej ilości wody.

Właściwa izolacja domu. To tędy ucieka ciepło

Pralka i zmywarka to urządzenia, które wyposażone są w energochłonne grzałki. Można się więc domyślić, że niewłaściwe korzystanie z nich przekłada się na wysokie rachunki za prąd. Aby tego uniknąć, konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi takiego urządzenia. Dowiemy się wówczas, jak duże jest zużycie energii w poszczególnych programach. Pomoże to nam dostosować je do naszych potrzeb.