Dostał 65 lat za zabójstwo żony. Zdradziła go opaska na rękę Fitbit

Richard Dabate z Ellington został skazany przez ławę przysięgłych na 65 lat pozbawienia wolności za morderstwo i inne zarzuty z 2015 roku – donosi agencja Associated Press. 46-latek podtrzymuje swoją niewinność i zamierza odwołać się od wyroków – powiedział jego prawnik, Trent LaLima, po rozprawie w Rockville Superior Court.

Do śmiertelnego postrzału Connie Dabate doszło w domu pary dwa dni przed Bożym Narodzeniem w 2015 roku, podczas gdy ich dwaj młodzi synowie byli w szkole. Zabójstwo 39-latki przyciągnęło uwagę całego kraju, ponieważ na jaw wyszedł romans Richarda Dabate z kobietą, która była w ciąży w czasie morderstwa, a później urodziła ich dziecko.

Cała sprawa okazała się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy na wierzch wyłożono dowody w postaci zapisów danych z opaski Fitbit, którą żona mężczyzny miała na nadgarstku. "Zbliża nas to do zamknięcia sprawy, nawet jeśli nie przywróci życia Connie" – powiedział jej brat Keith Margotta, przed budynkiem sądu po ogłoszeniu wyroku. "Jako rodzina, możemy iść do przodu" – dodał.

Opaska Fitbit pomogła rozwiązać sprawę morderstwa

Dabate powiedział policji, że zapominał laptopa do pracy, a gdy po niego wrócił, zamaskowany mężczyzna włamał się do ich domu, związał go i zabił jego żonę. Policja znalazła męża z powierzchownymi ranami od noża, z jedną ręką i jedną nogą przywiązanymi do składanego krzesła. Ten podał im chronologię wydarzeń, która później okazała się sprzeczna z danymi zapisanymi w opasce Fitbit należącej do żony.

Connie Dabate zgodnie z zapisami z opaski miała być na siłowni w czasie, w którym doszło do domniemanego włamania. Potwierdziły to kamery monitoringu przed budynkiem siłowni. Dodatkowo kobieta poruszała się jeszcze po domu około godziny po czasie, w którym według męża miała zostać zastrzelona. FitBit zarejestrował jej ostatni ruch ok. godz. 10.05 rano. Tymczasem Richard twierdził, że do postrzału doszło krótko po godz. 9.00. Co więcej, policja nie zauważyła w domu żadnych śladów włamania czy walki, a ruchy kobiety na podstawie danych z Fitbit nie wskazywały, aby miała do czynienia z zamaskowanym oprawcą.

Obrońca męża zakwestionował wiarygodność danych z Fitbit. Powiedział również, że wersja wydarzeń męża została wzmocniona przez nieznane DNA znalezione w domu i świadka, który powiedział, że mógł widzieć nieznaną osobę lub jelenia w sąsiedztwie w dniu zabójstwa. Tymczasem prokurator Matthew Gedansky w swojej mowie końcowej powiedział, że Dabate ułożył plan zabicia swojej żony i zainscenizowania włamania do domu, ponieważ jego życie miało się rozpaść z powodu romansu z inną kobietą i jej ciąży.

