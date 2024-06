Dostałeś mailem "wezwanie" z Europolu? Służby tłumaczą, jak reagować

Schemat tego rodzaju oszustwa jest znany od wielu lat. Od czasu do czasu losowo wybrane osoby dostają e-maile, w których ktoś podszywa się pod jednostki policji i próbuje zastraszyć odbiorcę, sugerując, że jest on objęty śledztwem w sprawie posiadania materiałów pornograficznych. Jest to próba wzbudzenia strachu oraz nakłonienia do kontaktu pod podanym adresem e-mail. Jeśli ofiara uzna zagrożenie za realne i skontaktuje się z oszustami, otrzyma instrukcje, co zrobić, aby uniknąć domniemanych konsekwencji.