Drogi prąd w Polsce? Trudno uwierzyć, ile go przy tym marnujemy

O Polityce energetycznej Polski do 2040 (PEP2040) mówi się od dłuższego czasu, głównie w kontekście wprowadzania zmian w planie. Najnowsze propozycje zapisów nie wydają się iść w dobrym kierunku, spychając fotowoltaikę i podobne "zielone" rozwiązania na drugi plan. O co konkretnie chodzi? Najnowsze zmiany zaproponowane w PEP2040 wskazują, że w polityce energetycznej priorytetem będzie atom, węgiel i gaz. To z kolei oznacza, że w związku z generowaniem nadwyżek to turbiny wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne będą wyłączane w pierwszej kolejności.