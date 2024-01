Eko‑przełom na drogach. Tauron wprowadza oświetlenie LED

Oświetlenie uliczne ma kluczowe znaczenie dla naszego życia . Przede wszystkim, lepsza widoczność to bezpieczniejsze drogi. Więcej światła zmniejsza ryzyko zdarzeń wynikających z nieadekwatnej widoczności. Dzięki nowym technologiom, zapewnienie intensywnego światła nie musi prowadzić do wysokiego zużycia energii.

Aktualnie prawie 150 tysięcy latarni ulicznych w ich posiadaniu wykorzystuje technologię LED. W 2023 roku firma zainstalowała 40 tysięcy energooszczędnych opraw tego typu, co przyczynia się do znaczącego obniżenia kosztów.

W 2023 roku, jak wynika z komunikatu prasowego, w Tarnowskich Górach zainstalowano 6 tysięcy opraw ulicznych LED. Przed modernizacją, oświetlenie w tym obszarze zużywało 2,7 tys. MWh energii rocznie. Po wymianie na bardziej ekologiczne źródła światła, zużycie spadło do 1,1 tys. MWh.

Dzięki inwestycjom w nowoczesne oświetlenie, samorządy współpracujące z Tauronem mogą znacznie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną. Wydatki na oświetlenie uliczne to około 60 procent kosztów energii w samorządach - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Rozwiązania oferowane przez Tauron przynoszą samorządom realne korzyści. Zgodnie z deklaracjami firmy, mogą one osiągnąć nawet 50-procentowe oszczędności w porównaniu do technologii sodowej. Dodatkowo, wykorzystanie systemów sterowania oświetleniem pozwala na programowanie opraw do pracy z mniejszym zużyciem energii w godzinach niskiej aktywności mieszkańców.

Po ataku Rosji na Ukrainę i związanym z nim kryzysie energetycznym, redukcja zużycia energii stała się priorytetem. Na szczęście, oferujemy wymianę na oświetlenie LED od kilku lat, co pozwoliło szybko zareagować na potrzeby samorządów. Cieszymy się, że nasze inwestycje poprawiające bilans energetyczny samorządów są w pełni zgodne z oczekiwaniami ich przedstawicieli - mówi Piotr Apollo, prezes Tauron Nowe Technologie.

Bezpieczeństwo na drogach zyskuje dzięki technologii LED. Według informacji od Taurona, światło LED poprawia widoczność, na przykład konturów postaci, co ułatwia unikanie wypadków na przejściach dla pieszych. Oprócz tego, źródła LED są trwalsze niż tradycyjne i łatwe w recyklingu.