Elektryczny zmiennopłat Midnight gotowy do testów. Tak wygląda przyszłość lotnictwa

Firma Archer Aviation zaprezentowała prototyp zmiennopłata Midnight. To elektryczna hybryda samolotu i śmigłowca, przeznaczona do komercyjnych lotów w roli powietrznej taksówki. Prototyp jest przeznaczony do firmowych testów, ale trwają już prace nad kolejnym egzemplarzem, który będzie użyty w procesie certyfikacji FAA, wymaganej, by dopuścić maszynę do lotów.