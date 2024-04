Europejski Zielony Ład zagrożeniem dla Polski? Były wiceminister ostrzega

W rozmowie z wnp.pl Herbert Gabryś podkreślił, że choć zielony Ład to ambitny plan, to jego skutki mogą być różne dla poszczególnych regionów Europy. W przypadku Polski wdrożenie tego projektu może wiązać się z poważnymi zagrożeniami. Przede wszystkim Polacy znacznie zubożeją. Gabryś stwierdził, że Polska stracić może nawet połowę dochodu narodowego w przeliczeniu na mieszkańca .

Zdaniem Gabrysia bez odpowiedniego dostosowania planów do specyfiki konkretnych krajów doprowadzi on do tego, że zamożniejsza część Europy stanie się jeszcze bogatsza, uboższa zaś jeszcze biedniejsza. W efekcie będzie on kosztownym ustępstwem wobec populizmu, który reprezentuje część wizjonerów.