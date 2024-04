Ile wytrzyma fotowoltaika? Ekspert podaje liczby

Piotr Olczak stwierdził, że degradacja paneli fotowoltaicznych w polskim klimacie może prowadzić do obniżenia ich produktywności od 5 do 15 procent przez okres 20 lat użytkowania. To oznacza, że średnia wydajność paneli PV może spaść z przykładowych 1000 kWh na 1 kWp zainstalowanej mocy w pierwszym roku użytkowania do 900 kWh w dwudziestym roku. Warto jednak mieć na uwadze, że te kalkulacje bazują na założeniu stałych warunków pogodowych, co w rzeczywistości jest mało prawdopodobne.