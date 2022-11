Zarządzanie zużyciem energii. Dedykowane rozwiązanie z Polski

Choć wszyscy jesteśmy zachęcani do oszczędzania energii, nie da się ukryć, że to, co możemy zrobić w zaciszu własnego domu, wydaje się być kroplą w morzu w porównaniu do zużycia energii w przedsiębiorstwach. Serwerownie, biurowce, a przede wszystkim zakłady przemysłowe zużywają ogromne ilości prądu elektrycznego. Optymalizacja jego zużycia nawet o kilka procent przekłada się w skali roku na znaczne oszczędności.