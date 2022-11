Jak obniżyć rachunki? Zwróć uwagę na ciepłą wodę

Jesień w tym roku przyszła z opóźnieniem, ale za to ze sporym impetem. Niskie temperatury sprawiają, że rosną koszty życia - ciepło w tym roku jest wyraźnie droższe, niż w zeszłym. Jak obniżyć rachunki? Można to zrobić, rozsądnie gospodarując ciepłą wodą.

Oszczędzanie energii w taki czy inny sposób dla wielu osób w tym roku nie będzie kwestią wyboru związaną z ekologicznym podejściem do życia, a raczej przykrą koniecznością. Najdroższe w wielu przypadkach może być ogrzewanie domu a także ciepła woda użytkowa. Istnieją jednak sposoby na to, by zredukować swoje rachunki za dostęp do ciepła

Specjaliści z Forum Energii przygotowali poradnik, który pomoże zredukować wydatki związane z utrzymaniem domu lub mieszkania podczas nadchodzącej zimy. Kilka porad z przygotowanych materiałów dotyczy redukcji kosztów dotyczących ciepłej wody użytkowej, z której skorzystać mogą mieszkańcy domów i mieszkań w Polsce.

Weź prysznic zamiast kąpieli

O tym, że prysznic zużywa mniej wody, niż kąpiel, wie każde dziecko. Jeśli przyjrzeć się kosztom ciepłej wody, wydaje się, że skorzystanie z kabiny prysznicowej zamiast z wanny to świetny sposób na oszczędzenie pieniędzy.

Z wyliczeń Forum Energii wynika, że wanna średnio mieści 150-200 litrów wody. Prysznic wiąże się ze zużyciem 10-15 litrów wody na minutę. Jeśli przyjąć, że podczas prysznica woda odkręcona jest przez 10 minut, można zaoszczędzić na nim ok. 50 litrów wody.

To, ile pieniędzy można zaoszczędzić, biorąc prysznic zamiast kąpieli, jest zależne od wielu czynników. Podstawowym jest temperatura wody, a także sposób jej podgrzewania. Jednak według ogólnych szacunków, prysznic wiąże się z oszczędzeniem ok. 25 proc. energii niezbędnej do podgrzania wody.

Perlator - mały, ale ważny

Perlator, czyli tak zwane sitko na kranie, wygląda niewinnie, a odgrywa istotną rolę. Kosztuje on kilka lub kilkanaście złotych, a wiąże się ze sporymi oszczędnościami w kontekście zużycia wody, a co za tym idzie - energii.

Zastosowanie perlatora sprawia, że strumień wody jest napowietrzony, co sprawia wrażenie większego ciśnienia wody. Według danych udostępnionych w poradniku Forum Energii jego zastosowanie wiąże się z redukcją zużycia energii o 10-50 proc., a oszczędność samej wody może sięgać 90 proc.

Niskie ciśnienie to nie zawsze problem

To rozwiązanie jest skrajne i polecane do zastosowania w określonych sytuacjach. Zmniejszenie ciśnienia wody sprawia, że w niektórych sytuacjach korzystanie z niej jest nieprzyjemne, ale może przełożyć się na spore oszczędności.

Aby zmniejszyć ciśnienie w kranie, konieczne jest zredukowanie go na zaworze przy wodomierzu lub zamontowanie reduktora ciśnienia. Za drugie rozwiązanie, wraz z usługą montażu, zapłacimy ok. 200 zł.

Niższe ciśnienie wody sprawi, że w niektóry przypadkach jej zużycie będzie mniejsze. Dotyczy to sytuacji, gdy domownicy nieświadomie zużywają za dużo wody. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy z kranów korzystają na przykład dzieci lub osoby starsze, które mają problem z dostosowaniem strumienia wody do swoich potrzeb. Redukcja ciśnienia może przynieść nawet 50 proc. oszczędności na wodzie.

Jak oszczędzać wodę na praniu?

Jednym z bardziej energochłonnych urządzeń w domu jest pralka. Wynika to między innymi z konieczności podgrzewania dużej ilości wody. Aby móc zaoszczędzić na praniu, konieczne jest zredukowanie liczby cykli prania do minimum. Dla dobra naszych ubrań, a także portfeli, warto też obniżyć temperaturę wody na potrzeby prania. To oczywiście zależy od rodzaju tkanin i poziomu ich zabrudzeń.

Według Forum Energii pojedynczy cykl prania w pełni załadowanej pralki może przynieść ok. 35 proc. oszczędności energii w porównaniu do dwóch cykli prania z niepełnym wkładem. Oprócz tego w takiej sytuacji zredukowane zostaje zużycie wody.

