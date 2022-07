Finowie stworzyli ogromny magazyn energii. Bazuje na piasku

Akumulator opiera się na dużym kontenerze (obiekt ma 4 m szerokości i 7 m wysokości), do którego wsypano 100 ton piasku budowlanego. Urządzenie magazynuje ciepło pochodzące z energii słonecznej i wiatrowej. Jak wskazuje brytyjski serwis BBC , piasek jest w stanie magazynować dużo ciepła w temperaturze dok. 500-600 stopni Celsjusza. Energia może być przechowywana przez wiele miesięcy i wykorzystana do ogrzewania domów zimą, kiedy prąd jest droższy.

Za stworzenie tej technologii odpowiada fińska firma Polar Night Energy. Jak czytamy na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa, proponowane rozwiązanie to w istocie "wysokotemperaturowy magazyn ciepła na dużą skalę". "Zamieniamy energię elektryczną na ciepło i przechowujemy ją do późniejszego wykorzystania. (…) Używamy piasku, co zapewnia bezpieczną pracę i naturalną równowagę w cyklu magazynowym" – przekonują pomysłodawcy.