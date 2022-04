Fotowoltaika i wiatraki przekroczyły barierę. To nowy rekord

4 kwietnia między godziną 12 a 13 elektrownie fotowoltaiczne zdołały wyprodukować nieco ponda 3919 MWh. W tym samym czasie turbiny wiatrowe pracujące na terenie kraju dostarczyły ponad 6690 MWh energii elektrycznej. Łącznie obie technologie wyprodukowały więc 10610,48 MWh energii w ciągu godziny, co pozwoliło pobić marcowy rekord.

Bicie kolejnych rekordów jest możliwe dzięki korzystnym warunkom pogodowym. W ostatnich tygodniach w wielu rejonach Polski było słonecznie, a przy tym chłodno, co stanowi idealne warunki do produkcji prądu przez instalacje fotowoltaiczne. 4 kwietnia zaczęliśmy odczuwać silny wiatr, co pozwoliło na zwiększenie produkcji z elektrowni wiatrowych.