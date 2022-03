1 kwietnia fotowoltaika w Polsce przejdzie prawdziwą transformację. Wszystkie instalacje (poza przewidzianymi w ustawie nielicznymi wyjątkami), które zostaną zgłoszone do przyłączenia do sieci od początku drugiego kwartału bieżącego roku, będą rozliczane na innych, nowych zasadach. Niestety dla większości będą one mniej korzystne.