Fotowoltaika inaczej. Tu liczy się ciepło, nie światło

Fotowoltaika to przede wszystkim generowanie energii elektrycznej ze światła słonecznego. Istnieją jednak rozwiązania, które całkowicie zmieniają podejście do produkcji prądu z naszej gwiazdy. Termofotowoltaika stawia przede wszystkim na absorbowanie ciepła, które później przekształcane jest na energię elektryczną.

Ogniwa termofotowoltaiczne (TPV) to nie to samo, co panele stworzone w technologii PVT, gdzie ciecz chłodzi powierzchnię modułów, jednocześnie odzyskując ciepło na potrzeby domu. Termofotowoltaika opiera się na wykorzystaniu ciepła pochodzącego ze Słońca, zamiast bazowania na promieniowaniu świetlnym, jak ma to miejsce w przypadku typowych modułów fotowoltaicznych.