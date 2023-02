Fotowoltaika na balkonie. Niemcy przyznają dofinansowanie

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na redukcję wysokości rachunków za energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne trafiają jednak przede wszystkim na dachy budynków jednorodzinnych. Niemcy dostrzegają ich potencjał w przypadku bloków i chcą zachęcić ludzi do montowania fotowoltaiki na balkonach.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl informują o tym, że w Berlinie można już składać wnioski na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na balkonie budynku wielorodzinnego. Co ciekawe, pieniądze mogą trafić nie tylko do właścicieli lokali, ale także do najemców. Potrzebna jest tylko zgoda posiadacza nieruchomości na montaż tego rodzaju instalacji.