Na zdjęciu są panele fotowoltaiczne. Człowiek ich nie zauważy

Montaż instalacji fotowoltaicznej w miejscu zabytkowym nigdy nie jest łatwym zadaniem. Architekci muszą postarać się o takie rozwiązanie, które nie zaburzy jego historycznego klimatu, a jednocześnie pozwoli na wyprodukowanie dostatecznej ilości energii, by pokryć określone w projekcie zapotrzebowanie. Z pomocą przychodzą nowe technologie, które pozwalają na stworzenie niewidzialnej dla ludzkiego oka instalacji fotowoltaicznej.

"Niewidzialne" panele fotowoltaiczne zostały przygotowane przez firmę Dyaqua. Dachówki wykonane są z nadającego się do recyklingu, nietoksycznego polimeru. Niewidzialne dachówki solarne składają się z dwóch warstw. Na jednej ułożone są standardowe monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne. Ta powierzchnia przykrywana jest przez swoistą pokrywę, która dla ludzkiego oka wydaje się być nieprzezroczysta, a w rzeczywistości przepuszcza światło słoneczne do wewnątrz, co umożliwia generację energii elektrycznej.