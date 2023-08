Fotowoltaika na budynku? Google podpowie czy warto montować

Podczas konferencji Google Cloud Next producent zaprezentował nowy pakiet interfejsów programistycznych, który pozwala jeszcze mocniej angażować się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest Solar API, który szczególnie powinien zainteresować osoby rozważające montaż fotowoltaiki, ale też firmy zajmujące się jej instalacją.

Nowe rozwiązanie wykorzystuje nowoczesne mapy oraz zaawansowane modele obliczeniowe. Programiści wyszkolili nowy model sztucznej inteligencji, który pozwala określić dokładne kąty nachylenia dachu oraz szacunki zacienienia z pobliskich drzew, a następnie połączyć to z historycznymi danymi pogodowymi i aktualnymi cenami energii elektrycznej.

Opracowany interfejs pozwala określić dokładniejsze dane dotyczące zysku z montażu paneli słonecznych (i to bez wysyłania technika na miejsce). Technologia obejmuje ponad 350 milionów budynków w 40 krajach – w tym w USA, Francji i Japonii (dla porównania Project Sunroof w 2017 roku obejmował "tylko" 60 milionów budynków).

Widzieliśmy tę transformację słoneczną... i dostrzegamy wiele możliwości, by dostarczyć te informacje i technologie firmom na całym świecie - powiedział Yael Maguire, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju geograficznego w Google.

Dostęp do interfejsu jest już dostępny dla programistów. Oczywiście jest to też sposób na zarobek. Jak dowiedział się serwis CNBC, Google planuje sprzedawać dostęp do interfejsu firmom zajmującym się montażem paneli słonecznych. Z nowej technologii mają skorzystać także firmy z branży nieruchomości i hotelarsko-gastronomicznej.