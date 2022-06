Fotowoltaika w rolnictwie. Te korzyści są nie do przecenienia

Agrofotowoltaika jest koncepcją łączenia instalacji fotowoltaicznych z obiektami rolniczymi. Może to dotyczyć częściowych zadaszeń nad uprawami, płotów, które można stosować na pastwiskach , a także zadaszeń dla zwierząt.

Dwie tego typu instalacje fotowoltaiczne powstały w Nowej Południowej Walii, czyli jednym ze stanów Australii. Rolnicy, którzy w nie zainwestowali, podsumowali swoje obserwacje z ostatnich czterech lat. W opisanym przez dziennikarzy PV-Magazine przypadku możemy przeczytać, że agrofotowoltaika przyczyniła się do zwiększenia ilości i jakości traw na pastwiskach podczas susz. Półcień, który tworzą panele, pozwala na wytworzenie się mikroklimatu ograniczającego parowanie i zwiększenia wzrostu roślinności w suchym klimacie.

W tekście przygotowanym przez redakcję PV-Magazine, Graeme Ostini, który zajmuje się handlem wełną, twierdzi, że wypasanie merynosów pod panelami fotowoltaicznymi przełożyło się też na jakość wełny. Po czterech latach wypasu owiec na terenie, gdzie powstała instalacja agrofotowoltaiczna, ich właściciel stwierdził, że jego zwierzęta należą do najlepszych 5 proc. w okręgu, jeśli chodzi o ilość zbieranej wełny.

Inny rolnik, Tom Warren, także przyznaje, że jakość wełny wzrosła. Wynika to z faktu, że cień generowany przez panele poprawia jakość roślinności i pozwala na chłodzenie się owiec, ale to nie wszystko. Wpływ na środowisko jest też odczuwalny w innych aspektach. Cień spowalnia parowanie wody, co ogranicza osadzanie się kurzu na zwierzętach.