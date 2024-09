Ogniwo słoneczne ze spektakularną wydajnością. Innowacyjne odkrycie

Fotowoltaika od lat rozwija się w szybkim tempie, ale to właśnie najnowsze odkrycie naukowców z Visvesvaraya National Institute of Technology (VNIT) może wyznaczyć nowy standard w tej technologii. Opracowane przez nich ogniwo słoneczne CIGS cechuje się nie tylko spektakularną wydajnością, ale również elastycznością i odpornością na wysokie temperatury. To przełomowe osiągnięcie ma szansę zrewolucjonizować rynek odnawialnych źródeł energii.