Ukraiński snajper poluje na Rosjan. Nie ochroni ich nawet wóz opancerzony

W zależności od profilu zadań wykorzystywane jest inne uzbrojenie. Widzieliśmy już zdjęcia ukraińskich snajperów wyposażonych w samopowtarzalne karabiny Zbroyar UR-10 . Pozwalają one na szybką eliminację celów na dystansie do 1000 m. Inni z kolei byli wyposażeni w powtarzalne karabiny z rodziny SAKO TRG , zasilane mocniejszą amunicją (.338 Lapua Magnum / 8,6x70 mm) i pozwalające na eliminację celów na dystansie nawet powyżej 1,5 km.

Teraz na poniższym nagraniu widzimy ukraińskiego snajpera wyposażonego w antysprzętowy karabin snajperski Snipex Aligator. Jest on zasilany potężnym nabojem kal. 14,5×114 mm. Karabin rozpędza ogromny pocisk o masie około 990 grainów (~64 g) do prędkości 980 m/s.

Jest to nabój wyraźnie mocniejszy od stosowanego w wielu państwach NATO naboju 12,7x99 mm NATO. Jego produkcję rozpoczęto w okresie międzywojennym, kiedy to Związek Radziecki prowadził badania nad karabinami przeciwpancernymi. Efektem tych prac były popularne PTRD (powtarzalny) i PTRS (samopowtarzalny).

Snipex Aligator został przyjęty do uzbrojenia w siłach zbrojnych Ukrainy z końcem 2020 roku i jest to wersja rozwojowa jednostrzałowego karabinu T-Rex zaprezentowanego rok wcześniej. W przypadku Aligatora, zasilanie odbywa się ze stalowych magazynków o pojemności pięciu nabojów. Aby okiełznać ogromny odrzut, broń została wyposażona w czterokomorowy hamulec wylotowy oraz system redukcji odrzutu wykorzystujący cofanie się zespołu lufy o 7 mm.

Magazynek do karabinu Snipex Aligator.

Fizyki nie oszukamy, więc jak się można było spodziewać, wraz ze wzrostem kalibru rośnie też masa karabinu. Snipex Aligator to konstrukcja o masie blisko 25 kg i długości 2 m (w przypadku montażu tłumika jeszcze więcej), z czego sama lufa stanowi 1,2 m. Jest to kolos, ale na czas transportu można go rozłożyć na dwie części, które mieszczą się w walizce o długości 127 cm.