Gogle Apple Vision Pro w Polsce? Nieoficjalnie, ale są

Mimo że recenzje krytyków nie należą do najbardziej entuzjastycznych, urządzenie to i tak przyciągnęło znaczne zainteresowanie wśród odbiorców. W internecie roi się od filmów i fotografii prezentujących gogle Apple , demonstrujących ich wszechstronne zastosowania.

Obecnie jedyną możliwością nabycia gogli jest podróż do USA... lub zakup urządzenia z rynku wtórnego. Na platformie aukcyjnej Allegro można znaleźć oferty sprzedaży gogli, z cenami wahającymi się od 24 tys. do nawet 35 tys. złotych. Jest to znacznie więcej niż przewidywana cena w Polsce (nawet uwzględniając VAT, spodziewana cena to około 17-18 tys. złotych).