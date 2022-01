Grawitacyjny magazyn energii Energy Vault. Produkcja prądu dzięki obciążnikom

Czysta energia ze źródeł odnawialnych ma liczne zalety, jednak ma także swoje ograniczenia. W przypadku rozwiązań, wykorzystujących siłę wiatru, energię Słońca czy płynąca wodę, energia jest wytwarzana wtedy, kiedy jest to możliwe, a nie tylko wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebna . Jak ją zmagazynować?

Pod względem zasady działania można go porównać do elektrowni szczytowo pompowej. Zamiast jednak pompować wodę do górnego zbiornika, w tym przypadku unoszone są znaczne ciężary.