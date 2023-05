Gulp to sposób na mikroplastik. Filtr, który pasuje do każdej pralki

Jednym z jego źródeł jest pranie odzieży . Jak zauważa w swoim raporcie "Fast fashion, fatal fibres" organizacja Greenpeace, obecnie ok. 60 proc. ubrań ma w swoim składzie włókna syntetyczne, a wiele z nich jest w całości z nich wykonana. W rezultacie podczas jednego prania pojedyncza bluza polarowa wykonana w poliestru może uwolnić nawet milion mikrowłókien.

Jak obliczyło stowarzyszenie Zero Waste, w ciągu roku tylko do Bałtyku może trafiać w ten sposób 40 ton mikroplastiku. Jak rozwiązać ten problem?

Próbą odpowiedzi na to wyzwanie jest filtr do pralki o nazwie Gulp. Urządzenie jest obecnie na etapie zbiórki crowdfundingowej – jego twórcy oferują je w przedsprzedaży po obniżonej cenie. Gulp to dodatkowy filtr, który może zostać bez użycia narzędzi czy pomocy hydraulika zamontowana w każdym domu i umieszczony na pralce lub w dowolnym innym, dogodnym dla użytkownika miejscu.