Hyperloop Express Freight. Pociąg rozpędza się do 1223 km/h

Mobilność to nie tylko zdolność ludzi do podróżowania po świecie, ale także do przewożenia towarów. Hyperloop Express Freight może być odpowiedzią na potrzeby rozwoju transportu lądowego. Jak podaje serwis inceptivemind.com, towarowa wersja pociągu Hyperloop opracowanego przez Hyperloop Transportation Technologies potrafi rozpędziś się do prędkości 1233 km/h.