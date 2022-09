IKEA i Swedish House Mafia elektryzują. Przygotowały kolekcję dla muzyków

"Obegränsad" to w tłumaczeniu ze szwedzkiego "nieograniczony". Taka właśnie jest najnowsza kolekcja powstała we współpracy z grupą Swedish House Mafia – nieograniczona w swej kreatywności i potencjale. Członkowie zespołu z wielkim entuzjazmem brali udział w procesie jej powstawania, mając w pamięci swoje własne początki z muzyką, kiedy nie mogli pozwolić sobie na specjalistyczny sprzęt i udogodnienia. "Używaliśmy tego, co mieliśmy pod ręką i improwizowaliśmy, żeby móc łatwiej tworzyć muzykę w naszych domach" – wspominają muzycy.