Ile energii potrzebuje AI? Niedługo prześcignie światowe mocarstwo

Oznacza to, że za dwa lata sztuczna inteligencja i kryptowaluty będą zużywać tyle energii elektrycznej, ile obecnie potrzebuje do zasilenia cała Japonia. Przyczyna tego wzrostu jest jasna.

Do przeprowadzenia wspomnianych obliczeń konieczne jest natomiast wykorzystanie serwerów o dużej mocy, które do działania potrzebują znacznych ilości energii elektrycznej. Twórcy narzędzi AI dążą do zwiększania ich wydajności i skracania czasu reakcji, co dodatkowo przekłada się na większe zużycie zasobów energetycznych. Wzrost zapotrzebowania na energię zwiększa się więc około 26-36 proc. rocznie