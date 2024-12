Innowacyjne rozwiązanie w fotowoltaice. Panele będą ładniejsze?

Włoska firma Sunspeker, będąca start-upem, zaprezentowała innowacyjny typ paneli fotowoltaicznych, które mają lepsze dopasowanie do środowiska wokół nich. Całe rozwiązanie opiera się na unikalnej folii, co pozwala na harmonijne wkomponowanie się w otoczenie. Może to również posłużyć jako nowa forma reklamy.