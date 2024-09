Innowacyjny płot generujący prąd. Ten panel wiatrowy powstał w Polsce

Energetyka wiatrowa zazwyczaj kojarzy się z wielkimi turbinami, które zajmują rozległe tereny. Polska firma Panel Wiatrowy postanowiła jednak wprowadzić zupełnie nowe podejście do tego tematu, tworząc innowacyjny panel wiatrowy w formie ogrodzenia. To nowoczesne rozwiązanie łączy funkcje tradycyjnego płotu z produkcją energii odnawialnej, co sprawia, że może być stosowane zarówno w domach prywatnych, jak i w większych instalacjach przemysłowych.