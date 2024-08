Inteligentne liczniki energii wkrótce w twoim domu. Co musisz wiedzieć?

Inteligentne liczniki odgrywają fundamentalną rolę w transformacji energetycznej. Umożliwiają one adaptację sieci dystrybucyjnej do wymagań rozproszonej energetyki, bazującej w dużej mierze na odnawialnych źródłach energii. W ciągu najbliższych kilku lat każde gospodarstwo w Polsce będzie wyposażone w inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Energa-Operator zwraca uwagę na korzyści wynikające z zastosowania liczników zdalnego odczytu. Podkreśla, że umożliwiają one automatyczny i natychmiastowy odczyt danych dotyczących zużycia energii, co jest istotne dla operatorów w celu zapewnienia odpowiedniej podaży energii. Eliminuje to również konieczność fizycznego dokonywania odczytów.

Konsumenci także zyskają na wprowadzeniu nowych liczników. Istotne jest podniesienie świadomości dotyczącej zużycia energii elektrycznej. Precyzyjne pomiary umożliwiają kontrolowanie nawyków wpływających na wysokie zużycie prądu w domach. Liczniki zdalnego odczytu będą mogły integrować się z systemami zarządzania energią, co dodatkowo przyczyni się do oszczędności.

Zgodnie z harmonogramem zawartym w znowelizowanej ustawie o energetyce, operatorzy mieli za zadanie zamontować systemy zdalnego odczytu w 15 proc. punktów poboru energii do końca 2023 roku. Kolejny etap, zaplanowany na 2025 rok, zakłada osiągnięcie 35 proc., a do końca 2027 roku - 65 proc. gospodarstw domowych ma być wyposażonych w inteligentne liczniki. Przewiduje się, że do końca 2028 roku 80 proc. klientów końcowych będzie korzystać z tych nowoczesnych urządzeń. Całkowite wdrożenie liczników zdalnego odczytu w Polsce ma nastąpić do 4 lipca 2031 roku.