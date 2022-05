Inteligentne liczniki prądu. Szykują wymianę milionów urządzeń

- Inteligentne liczniki ograniczą także wizyty inkasentów, a w specjalnej aplikacji pozwolą Odbiorcy na dostęp do swoich danych w zakresie zużycia i struktury poboru energii elektrycznej. Co ważne, dzięki LZO Klienci, którzy zdecydują się zostać prosumentami, będą mogli to zrobić już bez konieczności wymiany licznika na nowy - komentuje Kwasek.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, PGE Dystrybucja jest zobowiązana do zainstalowania liczników zdalnego odczytu u wszystkich odbiorców końcowych do lipca 2031 roku. Podobne urządzenia muszą zostać zamontowane na stacjach elektroenergetycznych SN/nN. Oznacza to obowiązek opomiarowania ok. 6 milionów odbiorców końcowych do końca 2030 roku (750 tys. liczników rocznie) oraz instalację ok. 20 tys. urządzeń pomiarowych rocznie (do 2025 roku) w stacjach SN/nN.